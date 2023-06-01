Генсек НАТО после атаки БПЛА на Москву заявил, что Украина имеет право защищаться

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Украина имеет право защищаться, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя недавнюю атаку беспилотников на Москву. С таким заявлением он выступил на встрече глав МИД стран – членов Североатлантического альянса.

"Наша позиция по этому вопросу неизменна: Украина имеет право защищать себя", – передает РИА Новости его слова.

Столтенберг также добавил, что НАТО будет поддерживать Киев, пока в этом есть необходимость.

"Но это не делает НАТО и ее членов частью конфликта. Это было наше решение: поддерживать Украину, не превращаясь в сторону конфликта", – объяснил он.

Генсек Североатлантического альянса обратил внимание, что перед военно-политическим блоком стоят следующие задачи: оказать необходимую Киеву поддержку и не допустить выхода конфликта на мировой уровень.

Во вторник, 30 мая, Минобороны РФ сообщило, что Киев предпринял попытку террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. По данным ведомства, Украина совершила атаку на столицу России восемью БПЛА. Все они были сбиты.

В Белом доме заявили, что не поощряют атаки по территории РФ. США предоставляют Украине оборудование и проводят обучение, необходимое для возвращения утраченных территорий, добавили в Вашингтоне.

В свою очередь, кабмин Германии назвал законными с точки зрения международного права удары Киева по объектам на российской территории оружием украинского производства.

