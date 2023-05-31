Посольство РФ обвинило МИД Британии в поощрении терактов Киева в России

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Заявление британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли поощряет Киев совершать новые теракты на территории России. Такой комментарий посольства РФ в Великобритании был размещен в телеграм-канале дипмиссии.

Ранее Клеверли отметил, что Киев "имеет легитимное право защищаться". По его мнению, Украина может проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать возможность России применять силу.

"Воинственные заявления главы британской "дипломатии" нельзя рассматривать иначе как поощрение киевского режима к новым террористическим нападениям на гражданские объекты и мирных жителей нашей страны", – говорится в публикации посольства.

В Британии решили, что жилые дома в Москве являются "легитимными военными объектами", отметило посольство. Клеверли, выступая с подобными заявлениями, должен быть готов взять на себя ответственность за ущерб россиянам и обострение конфликта, подчеркнули в ведомстве.

"Британский официоз на данном этапе сумел превзойти по безрассудности риторики даже своих старших заокеанских партнеров", – отмечается в сообщении.

Во вторник, 30 мая, Минобороны РФ сообщило, что Киев предпринял попытку террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. По данным ведомства, Украина совершила атаку на столицу России восемью БПЛА. Все они были сбиты.

В Белом доме заявили, что не поощряют атаки по территории РФ. США предоставляют Украине оборудование и проводят обучение, необходимое для возвращения утраченных территорий, добавили в Вашингтоне.

В свою очередь, кабмин Германии назвал законными с точки зрения международного права удары Киева по объектам на российской территории оружием украинского производства.

