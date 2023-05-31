Власти Германии назвали законными удары ВСУ по территории РФ оружием производства Украины

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Кабмин Германии назвал законными с точки зрения международного права удары Киева по объектам на российской территории оружием украинского производства. Такое заявление сделал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Я дал оценку не собственно атаке (украинских беспилотников на Москву. – Прим. ред.), но оценку с точки зрения международного права. Международное право считает такие удары легитимными", – передает ТАСС его слова.

Однако он добавил, что, как заявлял канцлер Германии Олаф Шольц, ФРГ передает вооружение Украине для того, чтобы она защищала свою территорию.

Во вторник, 30 мая, Минобороны РФ сообщило, что Киев предпринял попытку террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. По данным ведомства, Украина совершила атаку на столицу России восемью БПЛА. Все они были сбиты.

Также об этом инциденте рассказал Сергей Собянин. Мэр города сообщил, что несколько зданий в столице получили разрушения после атаки беспилотников. Градоначальник добавил, что серьезно пострадавших не было, за помощью к медикам обратились два человека.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США доводят до сведения Украины в частном порядке и публично, что не поддерживают планы ее атак на территории России. Она также добавила, что изменений в политике военных поставок Киеву нет.

