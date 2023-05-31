Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 00:00

Политика

США ясно доносят до Киева, что не поддерживают атаки внутри России – Белый дом

Фото: 123RF/coffe72

Власти США доводят до сведения Украины в частном порядке и публично, что не поддерживают планы ее атак на территории России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы не поддерживаем никаких атак внутри России. Это все. Точка. Не могу выразиться яснее", – приводит ее слова РИА Новости.

Таким образом Жан-Пьер ответила на вопрос журналистов, которые попросили ее пояснить, относится ли позиция Вашингтона к нападением Украины на Россию в целом, или только с применением вооружений, полученных от США.

Она уточнила, что США доносили данную позицию до киевских властей не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами.

Кроме того, представитель Белого дома заявила, что изменений в политике военных поставок Киеву нет. Жан-Пьер также отказалась отвечать на вопрос, что должно измениться, чтобы Вашингтон поменял свою позицию насчет поставок, и, в том числе, поставил Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

Утром 30 мая Минобороны РФ заявило, что Киев предпринял попытку террористической атаки с помощью беспилотников по объектам в Москве. Согласно данным ведомства, украинская сторона атаковала столицу России восемью БПЛА. Все они были сбиты.

Путин прокомментировал атаку БПЛА на Москву

Читайте также

политика

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика