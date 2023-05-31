31 мая, 00:00Политика
США ясно доносят до Киева, что не поддерживают атаки внутри России – Белый дом
Фото: 123RF/coffe72
Власти США доводят до сведения Украины в частном порядке и публично, что не поддерживают планы ее атак на территории России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы не поддерживаем никаких атак внутри России. Это все. Точка. Не могу выразиться яснее", – приводит ее слова РИА Новости.
Таким образом Жан-Пьер ответила на вопрос журналистов, которые попросили ее пояснить, относится ли позиция Вашингтона к нападением Украины на Россию в целом, или только с применением вооружений, полученных от США.
Она уточнила, что США доносили данную позицию до киевских властей не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами.
Кроме того, представитель Белого дома заявила, что изменений в политике военных поставок Киеву нет. Жан-Пьер также отказалась отвечать на вопрос, что должно измениться, чтобы Вашингтон поменял свою позицию насчет поставок, и, в том числе, поставил Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.
Утром 30 мая Минобороны РФ заявило, что Киев предпринял попытку террористической атаки с помощью беспилотников по объектам в Москве. Согласно данным ведомства, украинская сторона атаковала столицу России восемью БПЛА. Все они были сбиты.
Путин прокомментировал атаку БПЛА на Москву
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