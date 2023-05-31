Захарова назвала позицию Запада по атаке беспилотников на Москву "подлейшей"

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Запад занял "подлейшую позицию" по атакам беспилотников на Москву, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

"Это, конечно, абсолютно подлейшая позиция. Другого нет ни слова, ни определения: видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это – пропаганда", – прокомментировала дипломат то, как отреагировали на инцидент в ЕС и США.

Во вторник, 30 мая, Минобороны РФ сообщило, что Киев предпринял попытку террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. По данным ведомства, Украина совершила атаку на столицу России восемью БПЛА. Все они были сбиты.

Также об этом инциденте рассказал Сергей Собянин. Мэр города сообщил, что несколько зданий в столице получили разрушения после атаки беспилотников. Градоначальник добавил, что серьезно пострадавших не было, за помощью к медикам обратились два человека.

Позднее Евросоюз призвал Россию не использовать атаки беспилотников на Москву для дальнейшей эскалации конфликта. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что Европейский союз принял к сведению сообщения о случившемся, однако не может прокомментировать инцидент.

