ЕС призвал не использовать атаки беспилотников на Москву для эскалации

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Евросоюз призвал Россию не использовать атаки беспилотников на Москву для дальнейшей эскалации конфликта. С таким заявлением выступил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Дипломат отметил, что Европейский союз принял к сведению сообщения о случившемся, однако не может прокомментировать инцидент.

"Мы не должны комментировать это, у нас нет информации об источниках, деталей произошедшего. Я могу лишь повторить настоятельный призыв ЕС к России не использовать такой инцидент для эскалации незаконной агрессии против Украины", – цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки БПЛА по объектам в Москве. По информации ведомства, Киев атаковал столицу восемью беспилотниками. Все они были сбиты.

30 мая БПЛА попали в жилые дома на улицах Профсоюзной, Атласова и на Ленинском проспекте. Здания получили незначительные повреждения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки дронов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее заявил, что атака беспилотников на Москву подтверждает необходимость проведения спецоперации РФ на Украине.

