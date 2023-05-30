13:05Происшествия
Песков заявил, что атака беспилотников на Москву подтверждает необходимость проведения СВО
Фото: kremlin.ru
Атака беспилотников на Москву подтверждает необходимость проведения спецоперации РФ на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это лишний раз подтверждает необходимость продолжения СВО и достижения поставленных целей", – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки БПЛА по объектам в Москве. По информации ведомства, Киев атаковал столицу восемью беспилотниками. Все они были сбиты.
30 мая БПЛА попали в жилые дома на улицах Профсоюзной, Атласова и на Ленинском проспекте. Здания получили незначительные повреждения.
Следственный комитет организовал проверку по факту атаки дронов.
В ГД прокомментировали ситуацию с атакой БПЛА на Москву
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