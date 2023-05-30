Песков заявил, что атака беспилотников на Москву подтверждает необходимость проведения СВО

Фото: kremlin.ru

Атака беспилотников на Москву подтверждает необходимость проведения спецоперации РФ на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это лишний раз подтверждает необходимость продолжения СВО и достижения поставленных целей", – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки БПЛА по объектам в Москве. По информации ведомства, Киев атаковал столицу восемью беспилотниками. Все они были сбиты.

30 мая БПЛА попали в жилые дома на улицах Профсоюзной, Атласова и на Ленинском проспекте. Здания получили незначительные повреждения.

Следственный комитет организовал проверку по факту атаки дронов.

