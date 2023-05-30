Песков заявил об отсутствии угрозы для жителей Москвы и Подмосковья после атаки БПЛА

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Угрозы жителям Москвы и Подмосковья из-за атаки беспилотников нет. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию об инциденте с дронами.

По словам пресс-секретаря российского лидера, все профильные ведомства при атаке действовали эффективно, система противовоздушной обороны тоже хорошо справилась.

Вместе с этим Песков заявил, что обращение Владимира Путина к россиянам из-за атаки на Москву пока не планируется.

"В настоящий момент каких-то специальных планов нет, но и мы знаем с вами, что нет никаких жертв и в настоящий момент нет никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья", – поделился представитель Кремля.

Песков также не стал отвечать на вопрос о защищенности столицы. Вместо этого он повторил, что Минобороны и ПВО хорошо справились. Уточняющий вопрос, к чему следует готовиться россиянам после этой атаки, представитель Кремля оставил без ответа.

30 мая БПЛА залетели в жилые дома на улицах Профсоюзной, Атласова и на Ленинском проспекте. Здания получили незначительные повреждения.

В Подмосковье атаку зафиксировали в Одинцовском городском округе и в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске. Губернатор региона Андрей Воробьев попросил жителей быть спокойными.

В Минобороны РФ обвинили украинскую сторону в атаке дронов на Москву. По данным министерства, Украина осуществила атаку восемью беспилотниками. Все они были сбиты российскими силами.

Следственный комитет организовал проверку по этому инциденту. В свою очередь, генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокуратурам Москвы и Московской области взять на контроль расследование обстоятельств атаки украинских БПЛА.