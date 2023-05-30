Киев давно перешел к террористическим методам с использованием западного оружия – Лавров

Фото: kremlin.ru

Киев давно перешел к террористическим методам с использованием оружия западных стран. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции в Бурунди.

"Мы очень подробно сегодня об этом говорили. Нет сомнений, что киевский режим уже давно перешел к откровенно террористическим методам", – цитирует РИА Новости главу российского МИД.

По словам Лаврова, Украина использует оружие, которое ей передает Запад. Также Лавров назвал ложью слова представителей западных стран о том, что оружие, поставляемое киевскому режиму, не должно быть использовано против российской территории.

Во вторник, 30 мая, Минобороны РФ сообщило, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В ведомстве уточнили, что Украина совершила атаку на столицу РФ восемью БПЛА. Все они были сбиты.

Также о произошедшем рассказал Сергей Собянин. Мэр заявил, что несколько зданий в Москве получили разрушения после атаки БПЛА. Градоначальник добавил, что серьезно пострадавших после атаки беспилотников не было, за помощью к медикам обратились два человека.

В свою очередь, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки беспилотников на Москву. К расследованию привлекли опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК России, а также экспертов СЭЦ ведомства.

