Эвакуированные из-за атак БПЛА вернутся домой после окончания работы спецслужб – Собянин

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Жители нескольких подъездов в двух домах, которые пострадали от попадания БПЛА эвакуированы на время работы экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА", – заявил он.

Градоначальник подчеркнул, что жители смогут вернуться в свои квартиры сразу же после окончания работ.

Ранее Собянин сообщил, что утром во вторник, 30 мая, после атаки беспилотников разрушения получили несколько зданий в Москве. По словам мэра, в результате происшествия никто не пострадал.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в свою очередь, заявил, что система ПВО сбила в Подмосковье несколько беспилотников на подлете к Москве. Он попросил жителей, которые слышали звуки взрывов, сохранять спокойствие.