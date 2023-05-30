В ООН осудили удары по гражданским объектам после атаки БПЛА на Москву

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

ООН осуждает любые атаки на гражданскую инфраструктуру, ответил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик на вопрос об атаках БПЛА на Москву. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы осуждаем любые атаки в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили. Также важно отметить, что последние атаки в Москве несравнимы с массивными ударами, которые мы продолжаем наблюдать в украинских городах", – сказал Дюжаррик.

Утром 30 мая в Минобороны РФ сообщили, что Украина предприняла попытку атаки дронами по гражданским объектам в Москве. По информации ведомства, всего было запущено восемь БПЛА, пять из которых были сбиты силами ПВО, а три потеряли управление и отклонились от цели в результате воздействия комплексов РЭБ.

Как уточнил Сергей Собянин, несколько зданий в столице получили разрушения. Серьезно пострадавших нет, к медикам обратились два человека.

Впоследствии в Белом доме заявили, что не поощряют атаки по территории РФ. США предоставляют Украине оборудование и проводят обучение, необходимое для возвращения утраченных территорий, добавили в Вашингтоне.