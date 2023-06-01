15:18Политика
Песков заявил, что НАТО всегда рассматривает Россию как противника
Фото: kremlin.ru
Североатлантический альянс в своих рабочих документах всегда называет российскую сторону своим противником, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретаря главы государства попросили прокомментировать сообщения из СМИ о том, что Альянс подготовил секретный план на случай войны с Россией.
"Поверьте, в рабочих документах НАТО Россия всегда фигурировала как противник и там, в рабочих документах, всегда содержались планы по противодействию нашей стране. Это не новация", – поделился Песков.
Предполагаемое появление новые подобных документов представитель Кремля связал с тем, что сейчас наблюдается сильная степень прямой или косвенной вовлеченности стран – членов НАТО в украинский конфликт.
Ранее Песков уже комментировал ситуацию с вовлеченностью Запада в ситуацию на Украине. Речь шла в том числе о поставках вооружений ВСУ. По словам пресс-секретаря президента РФ, подобные шаги могут растянуть боевые действия, однако они не поменяют исход конфликта.
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