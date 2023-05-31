Зеленский назвал НАТО условие для своего участия в саммите в Вильнюсе – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский поедет на июльский саммит НАТО в Вильнюсе, только в том случае, если Украине будет предоставлена дорожная карта по вступлению в альянс. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Financial Times.

"Зеленский ясно дал понять лидерам НАТО, что он не приедет на саммит в Вильнюсе без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению [в альянс]", – указано в сообщении.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО во время проведения спецоперации Россией не рассматривается. Он подчеркнул, что страна не может вступить в альянс, пока на ее территории проходят боевые действия.

Зеленский ранее уже заявлял, что Украине нужен четкий сигнал о вступлении в НАТО в будущем. Украинский лидер подчеркнул, что является "реалистом" и понимает, что страна не войдет в альянс во время конфликта.

