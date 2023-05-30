G7 тайно готовит политические гарантии Украине ради урегулирования конфликта – СМИ

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Страны Группы семи (G7) тайно проводят работу над гарантиями безопасности, которые предложат Киеву для урегулирования конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщает итальянская газета La Repubblica.

По данным издания, в подобные "гарантии безопасности", которые G7 может предложить Киеву, входит "непроницаемый оборонный механизм" для Украины. Помимо этого обсуждается идея создания Совета НАТО – Украина.

В газете отмечают, что у союзников Украины истощаются политические, финансовые и военные ресурсы для помощи Киеву, а власти стран Запада все больше теряют поддержку избирателей в вопросе украинского конфликта.

Сообщается, что США и ЕС настаивают на смягчении формулировок "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. По данным газеты, данные формировки предлагается сделать более приемлемыми и для стран "глобального Юга", которые больше одобряют мирный план Китая. Уточняется, что ЕС и США подразумевают возможность проводить переговоры с РФ по поводу новых территорий, вошедших в состав России, что сейчас исключается киевскими властями.

Источники газеты сообщают, что Киеву в качестве политической гарантии также могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в ЕС. По их мнению, решающим в данном вопросе может стать саммит ЕС, который пройдет в декабре.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что для мирного процесса Украина должна отказаться от вступления в НАТО и ЕС. По его словам, подходы Москвы к урегулированию конфликта на Украине остаются неизменными – защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.