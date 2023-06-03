Глава МО Индонезии предложил создать демилитаризованную зону в районе конфликта на Украине

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Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону на Украине с прекращением огня и размещением миротворцев ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Эту инициативу министр представил на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог".

Первым пунктом индонезийского плана стал призыв к немедленному прекращению огня обеими сторонами.

"Второе – каждая сторона отходит на 15 километров от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны", – заявил Субианто.

В этой зоне министр предлагает оперативно разместить международные миротворческие силы.

Субианто также считает необходимым с помощью ООН организовать и провести референдум "на спорных территориях", чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей.

Он не стал уточнять, что в Индонезии подразумевают под этими территориями, однако сообщил, что страна готова участвовать во всех предложенных процессах и, в том числе, отправить своих военных в рамках миротворческой миссии.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия не будет участвовать в мирных переговорах с Украиной, пока не одержит верх в конфликте. Он также отметил, что не испытывает оптимизма по поводу того, что произойдет на Украине этим летом.



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