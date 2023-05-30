Боррель считает, что Россия не вступит в переговоры по Украине, не выиграв

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия не будет участвовать в мирных переговорах с Украиной, пока не одержит верх в конфликте. Об этом сообщает издание Europa Press.

Боррель также отметил, что не испытывает оптимизма по поводу того, что произойдет на Украине этим летом. По его мнению, у Москвы есть "явное намерение" победить в конфликте.

"Россия не пойдет на переговоры, если не победит", – заявил он.

Боррель также подчеркнул, что Евросоюз должен продолжать наращивать поставки оружия на Украину. Глава евродипломатии также заявил, что ЕС слишком много времени потратил на то, "чтобы сделать то, что явно необходимо было сделать", имея в виду отправку танков и истребителей Киеву.

Ранее Боррель заявил, что Европейский союз хотел бы вкладывать бюджетные средства в граждан Европы, а не в Украину. Однако, отметил глава дипломатии объединения, у ЕС "нет выбора".

