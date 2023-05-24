Захарова назвала оговоркой по Фрейду заявление Борреля по атаке украинской ДРГ

Фото: ТАСС/EPA/Mauricio Duenas Castaneda

Слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля по атаке ДРГ Киева на Белгородскую область – это оговорка по Фрейду. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС, которая была посвящена военной помощи Украине, Боррель не смог прокомментировать события в Белгородской области. Также он перепутал Белгород и Белград.

"У него что Белгородская область, что Белград – все смешалось. Возможно, это такая оговорка по Фрейду, потому что как они относились к Белграду, так же они относятся ко всему, что выпадает из их вассальной системы", – заявила Захарова в интервью радио Sputnik.

Дипломат добавила, что подобные заявления свидетельствует о том, что Боррель перестал быть приличным человеком. Речь идет не о политической позиции, подчеркнула Захарова. Это вопрос того, насколько западные политики представляют собой тотальное посмешище с абсолютно ложными заявлениями, заключила она.

Украинская ДРГ прорвалась на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. К ликвидации группировки привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и ФСБ.

В результате происшествия погиб местный житель села Козинка. Еще одна женщина 1941 года рождения умерла от сердечной недостаточности при эвакуации населения на безопасное расстояние.

Позже официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал не допустить эскалации конфликта на фоне этой ситуации. По его словам, в организации с обеспокоенностью наблюдают за событиями в регионе России.