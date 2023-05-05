Боррель рассказал, что ЕС предпочел бы тратить деньги на граждан Европы, а не на Украину

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Европейский союз хотел бы вкладывать бюджетные средства в граждан Европы, а не в Украину, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции во Флоренции.

"Евросоюз хотел бы тратить свои деньги на благосостояние граждан, на больницы и школы, но у ЕС нет выбора", – передает РИА Новости слова дипломата.

Боррель сказал, что в настоящее время условий для дипурегулирования ситуации на Украине нет. Брюссель будет и дальше заниматься поставкой вооружения и боеприпасов Вооруженным силам Украины, иначе Киев ждет крах.

Он заметил, что больше ощущает себя министром обороны ЕС, а не главой дипломатический службы.

Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявил, что Украина не сможет противостоять Российской Федерации при сокращении военной помощи Запада.

По словам Хейнса, киевский режим зависит от военной помощи западных стран.



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