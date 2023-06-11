Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Хозяева украинского режима не дают начать переговорный процесс. Россия видит, что Украина не готова к диалогу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которой опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

"Сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог", – высказался он.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Киев не готов и не имеет желания дипломатически урегулировать существующий конфликт. Песков также отметил, что хозяева не позволяют Украине вести переговоры "без каких-то дипломатических экивоков".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что возобновление переговоров между РФ и Украиной зависит от готовности Киева и их западных кураторов к обсуждению новых реалий. По ее словам, Москву не нужно побуждать к переговорам, поскольку она их никогда не блокировала.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Украина была готова заключить мир с Россией, Москва одобряла соответствующие предложения, однако под давлением США Киев отказался от переговоров. При этом, как он уточнил, конечной целью США является не Россия, а Китай.



Страны Запада договорились о наращивании военной помощи Украине