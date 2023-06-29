13:39Политика
Песков сообщил, что пока нет предпосылок к дипломатическому урегулированию на Украине
Фото: телеграм-канал/Минобороны России
Предпосылок для урегулирования ситуации на Украине политико-дипломатическим путем пока нет, поэтому СВО продолжается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для России главное – достижение тех целей, которые стоят перед нами, которые были сформулированы президентом. И эти цели будут достигнуты", – заявил он.
При этом Песков заметил, что есть ряд усилий, чтобы "вывести процент достижения этих целей в политико-дипломатическое русло".
Ранее представитель Кремля отметил, что от Украины исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций. В том числе на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), добавил он.
Также политик сказал, что Кремль ничего не знает о возможности проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине в июле. До этого подобная информация появилась в СМИ.
Песков заявил, что Путин открыт к контактам по ситуации на Украине
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