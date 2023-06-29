Песков сообщил, что пока нет предпосылок к дипломатическому урегулированию на Украине

Фото: телеграм-канал/Минобороны России

Предпосылок для урегулирования ситуации на Украине политико-дипломатическим путем пока нет, поэтому СВО продолжается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для России главное – достижение тех целей, которые стоят перед нами, которые были сформулированы президентом. И эти цели будут достигнуты", – заявил он.

При этом Песков заметил, что есть ряд усилий, чтобы "вывести процент достижения этих целей в политико-дипломатическое русло".

Ранее представитель Кремля отметил, что от Украины исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций. В том числе на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), добавил он.

Также политик сказал, что Кремль ничего не знает о возможности проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине в июле. До этого подобная информация появилась в СМИ.

Песков заявил, что Путин открыт к контактам по ситуации на Украине