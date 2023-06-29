Песков сообщил, что от Киева исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций

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От Украины исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций, в том числе на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС продемонстрировала "в полный рост" постоянность этой угрозы.

Ранее Вооруженные силы Украины открыли огонь в момент возвращения делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и ее гендиректора Рафаэля Гросси с Запорожской АЭС.

Затем Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News сообщил, что РФ якобы планирует совершить теракт на Запорожской АЭС, так как она не заинтересована в безопасности на Украине. Тогда Песков, комментируя слова украинского лидера, назвал их ложью.

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