Песков назвал ложью заявление Зеленского о готовящейся провокации на Запорожской АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовящейся Россией провокацией на Запорожской АЭС является ложью, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Скорее всего, это очередная ложь. Это и есть очередная ложь", – сказал он.

Отмечается, что Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что РФ якобы планирует совершить теракт на Запорожской АЭС, так как она не заинтересована в безопасности на Украине.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины открыли огонь в момент возвращения делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и ее гендиректора Рафаэля Гросси с Запорожской АЭС.

Советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа уточнил, что членам делегации пришлось переждать обстрел в городе Запорожье, никто не пострадал.

До этого Гросси заявлял о намерении встреться на Украине с Зеленским, чтобы представить программу поддержки страны после разрушения Каховской ГЭС. Он также намеревался оценить ситуацию на Запорожской АЭС после разрушения дамбы.



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