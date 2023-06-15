Глава ФМБА сообщила, что превышений радиационного фона на ЗАЭС нет

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Радиационный фон на Запорожской АЭС не превышен, ситуация находится под контролем. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Идет мониторинг всех радиационных рисков, все спокойно, нигде нет никаких превышений нормативов, ситуация под контролем", – приводит ее слова ТАСС.

На встрече с президентом Скворцова обсуждала последствия подрыва украинскими силами Каховской ГЭС.

По словам Скворцовой, специалисты ФМБА после затопления в Херсонской области взяли пробы воды из водопровода и, согласно предварительным данным, не обнаружили в ней патологических культур.

Она также отметила, что в регионе проводится вакцинация населения, в том числе от гепатита А, дизентерии и брюшного тифа.

Скворцова также доложила президенту, что ФМБА приступает к клиническим исследованиям двух новых универсальных антидотов к отравляющим веществам для нужд Минобороны России.

ВСУ подорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, что привело к затоплению населенных пунктов Херсонской области и серьезному снижению уровня воды в районе ЗАЭС. В связи со случившимся СК РФ возбудил уголовное дело.

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