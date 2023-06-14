Сальдо заявил, что плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению

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Плотину Каховской ГЭС, которая была повреждена в результате диверсии со стороны Украины, можно будет восстановить, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Об этом он сказал на Петербургском международном экономическом форуме, добавив, что сейчас не актуально говорить о возможности выработки электроэнергии.

"Как только выровняется вода, мы проведем замеры. Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит", – цитирует его ТАСС.

Украинские силы подорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия расследуются.

Из зон подтопления эвакуировали 7,2 тысячи граждан. Известно о 17 погибших, 80 человек пострадали.

Позднее в МЧС РФ сообщили, что ЧП на Каховской ГЭС с ущербом свыше 1,2 миллиарда рублей отнесено к чрезвычайным ситуациям федерального характера.



Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля