Сальдо сообщил об эвакуации 7,2 тысячи человек из зоны подтопления в Херсонской области

Фото: МЧС России

Спасателям удалось эвакуировать 7,2 тысячи человек из населенных пунктов Херсонской области, которые оказались в зоне подтопления после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

"На данный момент с затопленных территорий Херсонской области эвакуировано 7,2 тысячи человек, из них в пунктах временного размещения находится 1,6 тысячи человек", – написал он.

Сальдо добавил, что в пунктах временного размещения в селе Железный Порт Голопристанского муниципального округа граждане начали оставлять заявление на получение единовременных денежных выплат.

"В настоящее время правительством Херсонской области принимаются все меры для того, чтобы максимально оперативно обеспечить выплаты гражданам", – подчеркнул он.

Ранее Сальдо сообщал о подписании указа о выплатах жителям Херсонской области, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций в регионе.

По его словам, члены семей погибших в результате разрушения Каховской ГЭС смогут получить пособие в 1 миллион рублей. Пострадавшие с учетом степени причиненного вреда – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей на человека.

Пострадавшие также получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека, а если было утрачено имущество первой необходимости – от 50 тысяч рублей (частичная утрата) до 100 тысяч рублей (полная утрата) на человека.

Вооруженные силы Украины разрушили дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.



Число госпитализированных в результате разрушения Каховской ГЭС возросло до 77