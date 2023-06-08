Члены семей погибших в результате разрушения Каховской ГЭС получат по 1 млн рублей

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поручил кабмину региона выработать порядок выплаты компенсаций после ЧС на Каховской ГЭС. Сделать это необходимо в кратчайшие сроки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Так, члены семей погибших в результате ЧС получат пособие в 1 миллион рублей. Пострадавшие с учетом степени причиненного вреда – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей на человека.

Сальдо добавил, что жители также получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека, а если было утрачено имущество первой необходимости – от 50 тысяч рублей (частичная утрата) до 100 тысяч рублей (полная утрата) на человека.

По словам врио губернатора, в бюджете области есть финансовые средства на социальные выплаты в связи с понесенным материальным ущербом. Списки на выплаты, по его словам, уже формируются.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии российских властей, это сделала украинская сторона. В свою очередь, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Также власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня.

В администрации Херсонской области в последующем отметили, что жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов готовят к эвакуации в связи с повышением уровня воды после повреждения дамбы.

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