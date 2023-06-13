Путин обвинил Украину в обрушении Каховской ГЭС

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В произошедшем на Каховской ГЭС виновата украинская сторона, она несколько раз наносила удары из HIMARS по гидроэлектростанции, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ну, кто виновен – понятно, украинская сторона стремилась к этому. Вы знаете, я не буду сейчас на 100% говорить вещи, в которых я не уверен, так по большому счету мы не фиксировали больших взрывов перед тем, как разрушение произошло, во всяком случае, так мне докладывали. Но они целенаправленно HIMARS били многократно по Каховской ГЭС, вот в чем дело", – отметил президент РФ.

Он предположил, что Украина могла заложить в дамбу взрывчатое вещество.

По словам Путина, разрушение Каховской ГЭС, вследствие которого произошел неконтролируемый сброс воды, сорвало украинское контрнаступление на данном направлении. При этом для России стал бы более успешным сценарий, при котором Вооруженные силы Украины начали бы свое наступление именно на этом направлении, подчеркнул российский лидер.

"Скажу странную вещь, но тем не менее. К сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению – почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать", – резюмировал президент.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. Российская сторона заявила, что это сделали украинские силы, с этим в том числе согласился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

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