Предварительный ущерб из-за ЧП на Каховской ГЭС составил 11,5 млрд рублей

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Предварительный ущерб, которые нанесли Херсонской области из-за подрыва плотины на Каховской ГЭС, составил 11,5 миллиарда рублей, рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Однако, отметил он, эта цифра может быть не окончательной.

"Предварительный расчет ущерба, нанесенного терактом нацистов инфраструктуре области – соцобъектам, дорогам, сетям и так далее – завершен. Он измеряется колоссальной суммой в 11,5 миллиарда рублей. И эта цифра может быть далеко не окончательной", – поделился Алексеенко в своем телеграм-канале.

Глава правительства региона добавил, что группировка МЧС в зоне подтопления в Херсонской области была увеличена до 350 единиц техники. Согласно прогнозу Алексеенко, к концу субботы, 10 июня, уровень воды в Алешках и Голой Пристани снизится еще на один метр.

Это значительно ускорит спасательную операцию, так как во многие места специалисты смогут добираться на грузовиках, а не только с помощью плавсредств, заключил он.

10 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в регионе начали прививать людей от инфекционных заболеваний. По его словам, дезинфекцию организовали силы МЧС и военные.

Вместе с этим он поделился, что из затопленных населенных пунктов эвакуировано свыше 6 тысяч жителей, в том числе 235 несовершеннолетних и 81 маломобильный гражданин. Сальдо заявил, что уровень воды в Новой Каховке за день снизился до отметки в семь метров.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

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