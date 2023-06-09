Экс-разведчик США заявил, что Зеленский подорвал Каховскую ГЭС ради привлечения внимания

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский решил устроить диверсию на Каховской ГЭС, чтобы привлечь внимание Запада, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

"Мир устал от Украины, всем надоело финансировать ее. <…> Поэтому Киев может рассчитывать только на какую-нибудь катастрофу, которая сможет привлечь внимание", – высказался он в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Риттер уверен, что именно с такой целью украинские войска и разрушили Каховскую ГЭС. Однако теперь Украина пытается обвинить в случившемся Россию, отметил экс-разведчик. Он напомнил, что еще до инцидента Москва предупреждала о том, что Киев готовит диверсию.

Военный эксперт также прокомментировал начавшееся наступление ВСУ. По его мнению, оно ничем хорошим не закончится.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. Российская сторона обвинила в этом Украину. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал случившееся терактом.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Владимир Путин назвал диверсию на Каховской ГЭС варварским преступлением Киева, которое привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

В свою очередь, Зеленский обвинил в случившемся Россию. Однако позже признал, что Киев не располагает доказательствами о причастности российской стороны к катастрофе на Каховской ГЭС.



В Новой Каховке начали откачку воды из подвалов после удара по Каховской ГЭС