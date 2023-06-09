Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий диверсии на Каховской ГЭС

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Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину создать правительственную комиссию по ликвидации последствий диверсии, произошедшей на Каховской ГЭС. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Образуйте правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС", – указано в документе.

Отмечается, что Мишустин должен создать комиссию до 9 июня.

В ночь на 6 июня дамба Каховской ГЭС была подорвана украинскими военными. Такой версии придерживаются российские власти, с этим в том числе согласен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал разрушение гидроэлектростанции терактом.

Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен и в Херсонской области.

По словам врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, более 5,8 тысячи человек были эвакуированы с затопленных территорий, среди них 243 ребенка и 62 маломобильных жителя. Восемь человек погибли.

Сальдо добавил, что в общей сложности под водой находятся более 22 тысяч домов в 17 населенных пунктах. Подъем воды может продолжаться до 10 суток.



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