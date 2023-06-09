Фото: телеграм-канал "Главное в Каховке и Новой Каховке"

Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до восьми, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

"В ходе проведения спасательных работ обнаружено тело женщины 1939 года рождения, она стала восьмой жертвой", – указали источники.

Кроме того, по последним данным, количество жилых домов, подтопленных в результате разрушения Каховской ГЭС, выросло до 22,3 тысячи. Подтоплению подверглись 17 населенных пунктов. При этом отмечается, что уровень воды в Новой Каховке снизился на 2 метра, до 10 метров.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о семи погибших в зоне затопления. При этом, по его словам, из зоны ЧП эвакуировали уже 5 тысяч человек. Как отметил Сальдо, основной пик подъема воды после разрушения ГЭС пройден, однако вода присутствует на территориях двух муниципальных округов.

Дамба Каховской ГЭС была взорвана в ночь на 6 июня. Российские власти утверждают, что это сделала украинская сторона. С их мнением согласен в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен и в Херсонской области.

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