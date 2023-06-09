Норвежские ученые зафиксировали признаки взрыва в момент разрушения Каховской ГЭС

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Норвежские ученые зафиксировали сигналы, подтверждающие, что в момент разрушения Каховской ГЭС произошел взрыв. Соответствующая информация появилась на официальном сайте института сейсмических наблюдений NORSAR.

"Данные региональных сейсмических станций показывают четкие сигналы 6 июня в 02:54 по местному времени. Время и место (координаты: 46.7776, 33.37) соответствуют сообщениям в СМИ об обрушении плотины Каховской ГЭС. Сигналы указывают на то, что произошел взрыв", – говорится в материале.

Также специалисты отметили, что до этого, около 02:35, были зафиксированы более слабые сигналы, которые тоже исходили из того места, где находится гидроэлектростанция.

Дамба Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня. Российская сторона обвинила в этом Украину. С мнением властей РФ согласен в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко. В свою очередь, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал случившееся терактом.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Владимир Путин назвал диверсию на Каховской ГЭС варварским преступлением Киева, которое привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский обвинил в случившемся Россию. Однако позже признал, что Киев не располагает доказательствами о причастности российской стороны к катастрофе на Каховской ГЭС.



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