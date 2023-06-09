12:35Происшествия
Сальдо обсудит с властями РФ вопросы устранения последствий ЧП на Каховской ГЭС
Фото: ТАСС/Оперативный штаб Новой Каховки
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о планах провести встречу с федеральными властями по экономическим вопросам устранения последствий разрушения Каховской ГЭС. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Уже в ближайшее время будет проведена экономическая встреча с руководством страны, и мы определимся, каким образом и в какое время восстановить возможные потери, которые произойдут", – сказал Сальдо.
По его словам, на встрече планируется оценить ущерб от подрыва Каховской ГЭС и поставить задачи по преодолению экономических последствий ЧП.
Дамба Каховской ГЭС была взорвана в ночь на 6 июня. Российские власти утверждают, что это сделала украинская сторона. С их мнением согласен в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.
Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен и в Херсонской области.
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявлял, что на территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек.
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