Сальдо обсудит с властями РФ вопросы устранения последствий ЧП на Каховской ГЭС

Фото: ТАСС/Оперативный штаб Новой Каховки

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о планах провести встречу с федеральными властями по экономическим вопросам устранения последствий разрушения Каховской ГЭС. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Уже в ближайшее время будет проведена экономическая встреча с руководством страны, и мы определимся, каким образом и в какое время восстановить возможные потери, которые произойдут", – сказал Сальдо.

По его словам, на встрече планируется оценить ущерб от подрыва Каховской ГЭС и поставить задачи по преодолению экономических последствий ЧП.

Дамба Каховской ГЭС была взорвана в ночь на 6 июня. Российские власти утверждают, что это сделала украинская сторона. С их мнением согласен в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен и в Херсонской области.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявлял, что на территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек.

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