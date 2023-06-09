В Кремле назвали самоотверженной работу ведомств РФ при эвакуации в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Российские ведомства действуют самоотверженно в рамках эвакуации мирных жителей Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС, специалисты используют все имеющиеся ресурсы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Владимиру Путину направляют доклады по данной ситуации.

"Он получает по линии МЧС, по линии наших военных постоянные доклады. По поручению президента, МЧС предпринимает энергичные меры с задействованием всех возможных дополнительных ресурсов для оказания помощи людям", – уточнил пресс-секретарь главы РФ.

Песков отметил, что стоит не забывать о непрекращающихся атаках ВСУ, под которыми проводится работа. Он уточнил, что из-за них погибла беременная женщина.

"Конечно, здесь каждый раз нужно вспоминать, что это внезапное губительное наводнение было вызвано диверсией украинской стороны, а точнее тем, что украинская сторона взорвала Каховскую ГЭС и подорвала плотину", – напомнил представитель Кремля.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. В свою очередь, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявлял, что на территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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