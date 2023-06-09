Запаса водохранилищ Крыма хватит на 500 дней – Хуснуллин

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что все водохранилища Крыма заполнены водой. Их запаса хватит на 500 дней, заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Хуснуллин уточнил, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на обеспечение Крыма питьевой водой. Так как последние два года власти региона занимались вопросом его автономного обеспечения водой, пригодной для питья. Подобное поручение дал Владимир Путин.

"Мы сделали дополнительные каналы связи между водохранилищами, мы разбурили все возможные подземные источники, дали дополнительное поступление воды из подземных источников. Плюс, откровенно говоря, погода помогла", – объяснил вице-премьер.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. В свою очередь, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявлял, что на территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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