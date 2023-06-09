Уровень воды в Новой Каховке после ЧП на Каховской ГЭС снизился на 2 метра

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уровень воды в Новой Каховке снизился на 2 метра после разрушения Каховской ГЭС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Он уточнил, что сейчас уровень воды составляет 10 метров.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. В свою очередь, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Уровень воды у Новой Каховки упал на два метра от пика после разрушения Каховской ГЭС