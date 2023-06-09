15:41Политика
Боррель заявил об отсутствии доказательств причастности РФ к разрушению Каховской ГЭС
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что у него отсутствуют доказательства причастности Москвы к происшествию на Каховской ГЭС. Он отметил, что дамбу разрушила взрывчатка, которая была установлена на станции.
"Меня, очевидно, там не было, чтобы узнать, кто это сделал", – цитирует его испанская телекомпания RTVE.
Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. В свою очередь, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.
В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявлял, что на территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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