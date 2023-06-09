Боррель заявил об отсутствии доказательств причастности РФ к разрушению Каховской ГЭС

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что у него отсутствуют доказательства причастности Москвы к происшествию на Каховской ГЭС. Он отметил, что дамбу разрушила взрывчатка, которая была установлена на станции.

"Меня, очевидно, там не было, чтобы узнать, кто это сделал", – цитирует его испанская телекомпания RTVE.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. В свою очередь, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявлял, что на территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Разрушение Каховской ГЭС не окажет влияние на водоснабжение Крыма