Более 5,8 тыс человек эвакуировали с затопленных территорий после ЧП на Каховской ГЭС

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Более 5,8 тысячи человек эвакуировали с затопленных территорий после происшествия на Каховской ГЭС. Об этом врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в своем телеграм-канале.

Из этого числа эвакуировали 243 ребенка и 62 маломобильных жителя. По словам Сальдо, спасатели эффективно справляются со своими задачами по вывозу людей. Число жертв после ЧП увеличилось до восьми человек.

"Из-за намеренного увеличения киевским режимом сброса воды через ДнепроГЭС уровень затопления на территориях Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остается максимальным – 12 метров. В Новокаховском городском округе вода спала на 2,5 метра, до отметки 9,5 метра", – поделился он.

Сальдо добавил, что в общей сложности под водой находятся 22 273 дома в 17 населенных пунктах. Подъем воды может продолжаться до 10 суток, отметил врио главы региона.

Вместе с этим Сальдо рассказал, что в Каховском водохранилище уровень воды спадает, а в районе Горностаевки он понизился на 5 метров. Сейчас есть опасность обмеления Каховского магистрального канала. Это может стать причиной ограничения подачи питьевой воды населению Ивановского муниципального округа, где проживают 4 тысячи человек.

В этой связи Сальдо поручил организовать водоснабжение округа с помощью артезианских скважин, а также наладить доставку питьевой воды.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. Российская сторона обвинила в этом Киев. С мнением властей РФ согласен в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко. В свою очередь, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал подрыв гидроэлектростанции терактом.

Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен и в Херсонской области.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявлял, что на территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек.

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