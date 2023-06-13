Число погибших от последствий ЧП на Каховской ГЭС выросло до 17

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Число погибших от последствий диверсии на Каховской ГЭС выросло до 17 граждан. Об этом рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем официальном телеграм-канале.

"К сожалению, растет число жертв диверсии нацистов. Наутро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и 5 – в Алешках", – говорится в его публикации.

Украинские силы подорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Спасателям удалось эвакуировать 7,2 тысячи человек из населенных пунктов Херсонской области, которые оказались в зоне подтопления после разрушения гидроэлектростанции. Предварительный ущерб, которые нанесли региону из-за подрыва, составил 11,5 миллиарда рублей.

По последним данным, число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 80.



Пик наводнения после разрушения Каховской ГЭС пройден