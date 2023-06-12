Разрушение Каховской ГЭС может повлиять на стоимость продуктов в Великобритании

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Подрыв Каховской ГЭС может негативным образом сказаться на цены на продукты питания в Великобритании. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на главного экономиста британского Института распределения продуктов питания Джеймса Уолтона.

По его словам, глобальные рынки могут начать искать альтернативные источники поставок, что, в свою очередь, отодвинет сроки возврата к более нормальным ценам на продукты.

Кроме того, жители Великобритании почувствуют рост цен из-за потенциальных перемен в распределении сельхозпродукции в мире, добавил он. По данным Уолтона, ЧП на ГЭС затронуло порядка 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Издание отмечает, что британские власти уже рассматривают вопрос об ограничении цен на основные продукты питания.

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