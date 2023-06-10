Мурашко заявил об отсутствии проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Российский Минздрав считает, что проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область после разрушения Каховской ГЭС нет, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

"У нас, во-первых, там резервы были – заведомо мы уже готовили. Плюс у нас там есть аптечный склад, который хранит лекарственные препараты, мы туда в рамках федеральной льготы поставляем препараты", – цитирует министра ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что в Херсонской области определяются группы для профилактической вакцинации. По его словам, препараты будут направляться в регион уже сегодня.

О том, что в Херсонской области начали проводить прививочную кампанию от инфекционных заболеваний, ранее рассказал врио главы региона Владимир Сальдо. Он заявил, что дезинфекцию организовали силы МЧС и военные.

Сальдо заявил, что из затопленных населенных пунктов эвакуировано более 6 тысяч жителей, в том числе 235 детей и 81 маломобильный гражданин. По словам врио главы региона, уровень воды в Новой Каховке за день снизился до отметки в семь метров.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. В свою очередь, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

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