Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в Херсонской области

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Подписан указ о выплатах жителям Херсонской области, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций в регионе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы области Владимир Сальдо в своем официальном телеграм-канале.

"Подписал указ "Об утверждении положения и условий назначения и выплаты единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", – говорится в его публикации.

Ранее Сальдо обещал, что члены семей погибших в результате разрушения Каховской ГЭС получат пособие в 1 миллион рублей. Пострадавшие с учетом степени причиненного вреда – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей на человека.

Он добавил, что жители также получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека, а если было утрачено имущество первой необходимости – от 50 тысяч рублей (частичная утрата) до 100 тысяч рублей (полная утрата) на человека.

Украинские силы разрушили дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 77. С затопленных территорий было эвакуировано почти 7 тысяч человек, из них 323 несовершеннолетних и 112 маломобильных граждан.



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