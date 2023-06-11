Число госпитализированных в результате разрушения Каховской ГЭС возросло до 77

Фото: телеграм-канал "Андрей Алексеенко"

Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 77. Врачи в данный момент оказывают им всю необходимую медпомощь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Он добавил, что к исходу 10 июня с затопленных территорий области было эвакуировано почти 7 тысяч человек, из них 323 несовершеннолетних и 112 маломобильных граждан. В пунктах временного размещения от общего числа эвакуированных находится около 1,5 тысячи человек.

По словам Сальдо, в регионе продолжается спад уровня воды. Так, в Новокаховском городском округе он упал до 7 метров, в Алешкинском муниципальном округе – до 1,5 метра, в Голопристанском муниципальном округе – до 2,1 метра.

В Новой Каховке идут работы по устранению последствий затопления. В частности, специалисты откачивают воду из подвалов жилых домов, улицы города приводятся в надлежащее состояние, а также восстанавливаются электроснабжение и канализационные станции.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

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