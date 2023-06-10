Власти Новой Каховки сообщили о пригодности воды для питья

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Ежедневные анализы воды в Новой Каховке подтвердили ее пригодность для питья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на мэра города Владимира Леонтьева.

По его словам, вода, которая подтопила город, почти ушла.

"Весь город по большому счету освобожден от воды, откачиваем из подвалов", – уточнил Леонтьев.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

В Минздраве опровергли проблемы с доставкой лекарств в Херсонскую область