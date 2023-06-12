С затопленных территорий в Херсонской области эвакуированы более 7 тысяч человек – Сальдо

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

С начала спасательной операции с затопленных территорий Херсонской области были эвакуированы 7,1 тысяча человек, из них 410 детей и 95 маломобильных граждан. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Он отметил, что за 11 июня были вывезены 150 человек, 80 пострадавших были госпитализированы в лучшие медучреждения области. В пунктах временного размещения расселено 1,7 тысячи человек.

Сальдо подчеркнул, что пик наводнения уже пройден, вода продолжает уходить. Так, в Новокаховском городском округе уровень воды понизился до отметки в 5 метров, а в Голопристанском и Алешкинском муниципальных округах – до 1,5 метра.

"От воды освободились более тысячи домов. В Новой Каховке продолжается откачка воды и расчистка территории", – написал врио главы региона в своем телеграм-канале.

Он также сообщил о начале санитарной обработки местности. С 12 июня начнется вакцинация жителей Голопристанского и Скадовского муниципальных округов, добавил Сальдо.

"В спасательной операции плечом к плечу слаженно действует тысяча человек из различных министерств и ведомств, прибывших из разных уголков нашей необъятной родины. День и ночь они отдают все силы для ликвидации последствий потопа, вызванного разрушением украинскими вооруженными формированиями Каховской ГЭС", – сообщил врио губернатора области.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

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