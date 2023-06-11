ВСУ обстреляли населенные пункты в зоне затопления в Херсонской области

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

ВСУ вновь подвергли обстрелам территории, которые оказались подтоплены в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Об этом рассказала администрация Новокаховского округа в своем официальном телеграм-канале.

"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", – сообщается в публикации.

За прошедшие сутки вражеские войска атаковали, применив артиллерию, следующие населенные пункты: Песчаное, Казачьи Лагеря, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Нечаево, Алешки, Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Софиевка и Саги.

Ранее украинские боевики обстреляли пункты временного размещения людей на Арабатской стрелке в Херсонской области. В результате ударов ВСУ погибла женщина. По информации врио главы региона Владимира Сальдо, обстрелы совершаются с использованием английских ракет Storm Shadow.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 77. С затопленных территорий было эвакуировано почти 7 тысяч человек, из них 323 несовершеннолетних и 112 маломобильных граждан.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.



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