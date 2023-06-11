Ракетные и артиллерийские удары ВСУ привели к разрушению Каховской ГЭС – МИД РФ

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Украинские войска регулярно наносили ракетные и артиллерийские удары по Каховской ГЭС с лета прошлого года. Именно эти атаки и привели к разрушению плотины. Об этом говорится в приведенной МИД РФ хронологии украинских обстрелов, которую опубликовала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что методичные атаки ВСУ на станцию привели к разрушению ее конструкций 6 июня и неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища.

Согласно данным МИД, Украина начала обстреливать плотину еще 11 июля прошлого года. За лето–осень 2022 года по Каховской ГЭС только из американских РСЗО HIMARS было выпущено свыше 300 ракет.

Сотрудники ведомства также обратили внимание на одно из интервью генерала ВСУ Андрея Ковальчука, который командовал украинскими подразделениями в Херсонской области. Он заявил, что ВСУ наносили пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов плотины, чтобы сделать в нем отверстие и проверить, насколько поднимется вода в Днепре.

В ночь на 6 июня дамба Каховской ГЭС была подорвана украинскими военными. Такой версии придерживаются российские власти, с этим в том числе согласен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал разрушение гидроэлектростанции терактом.

Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен и в Херсонской области.

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