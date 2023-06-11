Спасательная операция перешла в гуманитарную в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уровень воды снижается в районах Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Спасательная операция переходит в гуманитарную, сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Ситуация на вечер 11 июня. Уровень воды продолжает снижаться. За сутки – на 1,5–1,9 метра", – отметил он.

Алексеенко уточнил, что самая сложная ситуация сложилась в Алешках. По его словам, людей, которые остаются в зоне ЧС, снабжают водой и продуктами. Кроме того, бригады медиков направляются к ним на лодках и спецтехнике, добавил Алексеенко.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

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