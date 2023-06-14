ЕС приписывает РФ любые преступления Киева, в том числе на Каховской ГЭС – постпредство РФ

Фото: МЧС России

Обвинения, выдвинутые против России в ходе дебатов в Европарламенте по разрушению дамбы Каховской ГЭС, ничем не подтверждены и не выдерживают критики. Об этом говорится в комментарии постоянного представительства России при ЕС.

"Европейская общественность в очередной раз смогла услышать ничем не подкрепленные обвинения в адрес России в разрушении Каховской ГЭС" – указано в сообщении.

В миссии подчеркнули, что по "законам борьбы с российской дезинформацией", любое преступление Киева приписывается Москве. При этом в ЕС не учитывают фактов и свидетельств, а также предпочитают делать вид, что что не слышали предупреждения Российской Федерации Генсекретарю ООН и Совету Безопасности о планах Киева атаковать ГЭС.

Кроме того, в российской миссии заявили, что именно бесконтрольная накачка Украины западным вооружением делает возможным совершение подобных преступлений.

Украинские силы разрушили дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Президент России Владимир Путин заявил, что в произошедшем на Каховской ГЭС виновата украинская сторона, так как она несколько раз наносила удары из HIMARS по гидроэлектростанции.



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