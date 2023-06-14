На ЗАЭС заявили о штатной работе гидротехнических сооружений станции

Фото: Министерство обороны РФ

Гидротехнические сооружения Запорожской АЭС работают после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале электростанции.

"Имеющихся запасов воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС, даже при условии полного прекращения <...> его подпитки", – говорится в публикации.

В настоящее время необходимость в приостановке или полном прекращении эксплуатации электростанции отсутствует. Также не идет речи о сокращении численности персонала АЭС.

Кроме того, отмечается, что в текущих условиях водоснабжение Энергодара осуществляется в штатном режиме.

ВСУ подорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, что привело к затоплению населенных пунктов Херсонской области и серьезному снижению уровня воды в районе ЗАЭС. В связи со случившимся СК РФ возбудил уголовное дело.

Позже глава "Росатома" Алексей Лихачев заверил, что сотрудники Запорожской АЭС готовы к сценарию возможной потери воды. Он отмечал, что пункт охлаждения не связан напрямую с руслом реки, при этом на станции готовы запасные варианты водоснабжения.

В МАГАТЭ же заявляли, что электростанция по-прежнему может осуществлять забор воды из Каховского водохранилища. Воды для охлаждения там должно хватить на несколько месяцев.



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